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03 تشرين الأول 2017 - 09:53
03/10/2017 09:53:55
اذا ما تأمن تمويل السلسلة، في احتمال انها توقف عن جديد، بعد ما طلبت الحكومة من مجلس النواب تأخير تنفيذ القانون حتى اقرار الضرائب. شاركونا آراءكم على هاشتاغ السلسلة_ناطرة
اذا ما تأمن تمويل السلسلة، في احتمال انها توقف عن جديد، بعد ما طلبت الحكومة من مجلس النواب تأخير تنفيذ القانون حتى اقرار الضرائب. شاركونا آراءكم على هاشتاغ السلسلة_ناطرة
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LBCI News Lebanon
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