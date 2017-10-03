آخر الأخبار
03 تشرين الأول 2017 - 09:53
Back

اذا ما تأمن تمويل السلسلة، في احتمال انها توقف عن جديد، بعد ما طلبت الحكومة من مجلس النواب تأخير تنفيذ القانون حتى اقرار الضرائب. شاركونا آراءكم على هاشتاغ السلسلة_ناطرة

اذا ما تأمن تمويل السلسلة، في احتمال انها توقف عن جديد، بعد ما طلبت الحكومة من مجلس النواب تأخير تنفيذ القانون حتى اقرار الضرائب. شاركونا آراءكم على هاشتاغ السلسلة_ناطرة Lebanon, news ,lbci ,أخبار السلسلة،,تمويل,تأمن,
episodes
اذا ما تأمن تمويل السلسلة، في احتمال انها توقف عن جديد، بعد ما طلبت الحكومة من مجلس النواب تأخير تنفيذ القانون حتى اقرار الضرائب. شاركونا آراءكم على هاشتاغ السلسلة_ناطرة
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

إقرأ أيضاً