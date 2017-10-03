اذا ما تأمن تمويل السلسلة، في احتمال انها توقف عن جديد، بعد ما طلبت الحكومة من مجلس النواب تأخير تنفيذ القانون حتى اقرار الضرائب. شاركونا آراءكم على هاشتاغ السلسلة_ناطرة