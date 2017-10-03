آخر الأخبار
03 تشرين الأول 2017 - 10:04
03/10/2017 10:04:01
حسن خليل من النبطية: اسرائيل ما زالت ترصد لبنان وتريد الانتقام منه الا اننا سنواجه أي مغامرة قد يقوم بها هذا العدو
حسن خليل من النبطية: اسرائيل ما زالت ترصد لبنان وتريد الانتقام منه الا اننا سنواجه أي مغامرة قد يقوم بها هذا العدو
Lebanon, news ,lbci ,أخبار اسرائيل,النبطية,خليل,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً