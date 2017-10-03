آخر الأخبار
03 تشرين الأول 2017 - 10:05
Back

حسن خليل من النبطية: لا نريد للحكومة ان تتحول منذ الان الى حكومة تصريف أعمال بل أن تتحمل مسؤوليتها السياسية وتجاه الناس

حسن خليل من النبطية: لا نريد للحكومة ان تتحول منذ الان الى حكومة تصريف أعمال بل أن تتحمل مسؤوليتها السياسية وتجاه الناس Lebanon, news ,lbci ,أخبار النبطية,خليل,
episodes
حسن خليل من النبطية: لا نريد للحكومة ان تتحول منذ الان الى حكومة تصريف أعمال بل أن تتحمل مسؤوليتها السياسية وتجاه الناس
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

إقرأ أيضاً