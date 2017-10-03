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03 تشرين الأول 2017 - 10:07
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حسن خليل: الاسبوع المقبل بري سيدعو الى اقرار الموازنة ما يعيد الانتظام الى المؤسسات وندعو الى اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها مهما كلف الامر

حسن خليل: الاسبوع المقبل بري سيدعو الى اقرار الموازنة ما يعيد الانتظام الى المؤسسات وندعو الى اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها مهما كلف الامر Lebanon, news ,lbci ,أخبار المقبل,الاسبوع,خليل,
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حسن خليل: الاسبوع المقبل بري سيدعو الى اقرار الموازنة ما يعيد الانتظام الى المؤسسات وندعو الى اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها مهما كلف الامر
 
 
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