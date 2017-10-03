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03 تشرين الأول 2017 - 10:15
03/10/2017 10:15:55
وكالة أعماق: تنظيم الدولة الإسلامية ينشر فيديو لجنديين روسيين يقول انه أسرهما في محافظة دير الزور السورية
وكالة أعماق: تنظيم الدولة الإسلامية ينشر فيديو لجنديين روسيين يقول انه أسرهما في محافظة دير الزور السورية
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LBCI News Lebanon
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