آخر الأخبار
03 تشرين الأول 2017 - 10:24
03/10/2017 10:24:48
تكتل التغيير والاصلاح بعد اجتماعه الاسبوعي: أصبح هناك بند في مشروع قانون الموازنة يعطي مهلة محددة لتصحيح الخلل في حسابات مالية الدولة
تكتل التغيير والاصلاح بعد اجتماعه الاسبوعي: أصبح هناك بند في مشروع قانون الموازنة يعطي مهلة محددة لتصحيح الخلل في حسابات مالية الدولة
Lebanon, news ,lbci ,أخبار اجتماعه,والاصلاح,التغيير,تكتل,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً