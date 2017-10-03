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03 تشرين الأول 2017 - 11:16
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الجمعية الوطنية الفرنسية توافق بغالبية كبرى على مشروع قانون مكافحة الارهاب

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الجمعية الوطنية الفرنسية توافق بغالبية كبرى على مشروع قانون مكافحة الارهاب
 
 
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