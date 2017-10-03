آخر الأخبار
03 تشرين الأول 2017 - 11:50
03/10/2017 11:50:50
كتلة المستقبل: نستغرب أن تكون الاحكام القاسية التي صدرت بملف حوادث عبرا قد أتت بوقت يستمر فيه غياب اية إجراءات او اتهامات بحق الأطراف الأخرى التابعة لسرايا المقاومة
كتلة المستقبل: نستغرب أن تكون الاحكام القاسية التي صدرت بملف حوادث عبرا قد أتت بوقت يستمر فيه غياب اية إجراءات او اتهامات بحق الأطراف الأخرى التابعة لسرايا المقاومة
Lebanon, news ,lbci ,أخبار تكون,نستغرب,المستقبل,كتلة,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً