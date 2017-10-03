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03 تشرين الأول 2017 - 12:00
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وزير الدفاع الاميركي: الاتفاق النووي الايراني يصب في مصلحة الولايات المتحدة

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وزير الدفاع الاميركي: الاتفاق النووي الايراني يصب في مصلحة الولايات المتحدة
 
 
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