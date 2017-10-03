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03 تشرين الأول 2017 - 22:31
03/10/2017 22:31:00
ترامب يعلن انه ليست لديه "أي فكرة" عما اذا كان مرتكب مجزرة لاس فيغاس مرتبطا بتنظيم داعش
ترامب يعلن انه ليست لديه "أي فكرة" عما اذا كان مرتكب مجزرة لاس فيغاس مرتبطا بتنظيم داعش
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LBCI News Lebanon
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