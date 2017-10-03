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03 تشرين الأول 2017 - 23:40
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بالصورة - تعطل شاحنة على اوتوستراد الضبية المسلك الغربي وحركة المرور كثيفة في المحلة

بالصورة - تعطل شاحنة على اوتوستراد الضبية المسلك الغربي وحركة المرور كثيفة في المحلة Lebanon, news ,lbci ,أخبار شاحنة,تعطل,بالصورة,
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بالصورة - تعطل شاحنة على اوتوستراد الضبية المسلك الغربي وحركة المرور كثيفة في المحلة
 
 
 
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