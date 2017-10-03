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03 تشرين الأول 2017 - 23:42
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التحكم المروري: قتيل نتيجة حادث صدم على الطريق الممتد من تقاطع برج الغزال باتجاه الصيفي

التحكم المروري: قتيل نتيجة حادث صدم على الطريق الممتد من تقاطع برج الغزال باتجاه الصيفي Lebanon, news ,lbci ,أخبار حادث,نتيجة,قتيل,المروري,التحكم,
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التحكم المروري: قتيل نتيجة حادث صدم على الطريق الممتد من تقاطع برج الغزال باتجاه الصيفي
 
 
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