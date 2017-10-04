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04 تشرين الأول 2017 - 01:42
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انخفاض سعر صفيحة البنزين 98 اوكتان 100 ليرة والـ 95 أوكتان 200 ليرة وارتفاع سعر الديزل والمازوت 300 ليرة

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انخفاض سعر صفيحة البنزين 98 اوكتان 100 ليرة والـ 95 أوكتان 200 ليرة وارتفاع سعر الديزل والمازوت 300 ليرة
 
 
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