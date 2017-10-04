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04 تشرين الأول 2017 - 01:42
04/10/2017 01:42:27
انخفاض سعر صفيحة البنزين 98 اوكتان 100 ليرة والـ 95 أوكتان 200 ليرة وارتفاع سعر الديزل والمازوت 300 ليرة
انخفاض سعر صفيحة البنزين 98 اوكتان 100 ليرة والـ 95 أوكتان 200 ليرة وارتفاع سعر الديزل والمازوت 300 ليرة
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LBCI News Lebanon
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