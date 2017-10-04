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04 تشرين الأول 2017 - 01:59
04/10/2017 01:59:10
وزارة الدفاع الروسية تعلن ان زعيم جبهة النصرة أصيب إصابة بالغة في ضربة جوية روسية في سوريا وهو في حالة حرجة
وزارة الدفاع الروسية تعلن ان زعيم جبهة النصرة أصيب إصابة بالغة في ضربة جوية روسية في سوريا وهو في حالة حرجة
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LBCI News Lebanon
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