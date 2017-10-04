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04 تشرين الأول 2017 - 01:59
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وزارة الدفاع الروسية تعلن ان زعيم جبهة النصرة أصيب إصابة بالغة في ضربة جوية روسية في سوريا وهو في حالة حرجة

وزارة الدفاع الروسية تعلن ان زعيم جبهة النصرة أصيب إصابة بالغة في ضربة جوية روسية في سوريا وهو في حالة حرجة Lebanon, news ,lbci ,أخبار تعلن,الروسية,الدفاع,وزارة,
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وزارة الدفاع الروسية تعلن ان زعيم جبهة النصرة أصيب إصابة بالغة في ضربة جوية روسية في سوريا وهو في حالة حرجة
 
 
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