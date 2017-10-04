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04 تشرين الأول 2017 - 02:59
04/10/2017 02:59:28
تعرض عناصر قوى الامن للرمي بالحجارة من قبل السكان اثر اشكال في خلال عملية ازالة مخالفات في منطقة الرويسات
تعرض عناصر قوى الامن للرمي بالحجارة من قبل السكان اثر اشكال في خلال عملية ازالة مخالفات في منطقة الرويسات
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LBCI News Lebanon
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