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04 تشرين الأول 2017 - 02:59
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تعرض عناصر قوى الامن للرمي بالحجارة من قبل السكان اثر اشكال في خلال عملية ازالة مخالفات في منطقة الرويسات

تعرض عناصر قوى الامن للرمي بالحجارة من قبل السكان اثر اشكال في خلال عملية ازالة مخالفات في منطقة الرويسات Lebanon, news ,lbci ,أخبار للرمي,الامن,عناصر,تعرض,
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تعرض عناصر قوى الامن للرمي بالحجارة من قبل السكان اثر اشكال في خلال عملية ازالة مخالفات في منطقة الرويسات
 
 
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