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04 تشرين الأول 2017 - 03:12
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مسؤول أميركي يعلن ان البيت الأبيض يستعد لتقديم طلب للكونغرس بمساعدات قيمتها 29 مليار دولار للإغاثة من الكوارث بعدما اجتاحت أعاصير جزيرة بويرتوريكو الأميركية وولايتي تكساس وفلوريدا

مسؤول أميركي يعلن ان البيت الأبيض يستعد لتقديم طلب للكونغرس بمساعدات قيمتها 29 مليار دولار للإغاثة من الكوارث بعدما اجتاحت أعاصير جزيرة بويرتوريكو الأميركية وولايتي تكساس وفلوريدا Lebanon, news ,lbci ,أخبار البيت,يعلن,أميركي,مسؤول,
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مسؤول أميركي يعلن ان البيت الأبيض يستعد لتقديم طلب للكونغرس بمساعدات قيمتها 29 مليار دولار للإغاثة من الكوارث بعدما اجتاحت أعاصير جزيرة بويرتوريكو الأميركية وولايتي تكساس وفلوريدا
 
 
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