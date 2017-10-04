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04 تشرين الأول 2017 - 03:12
04/10/2017 03:12:10
مسؤول أميركي يعلن ان البيت الأبيض يستعد لتقديم طلب للكونغرس بمساعدات قيمتها 29 مليار دولار للإغاثة من الكوارث بعدما اجتاحت أعاصير جزيرة بويرتوريكو الأميركية وولايتي تكساس وفلوريدا
مسؤول أميركي يعلن ان البيت الأبيض يستعد لتقديم طلب للكونغرس بمساعدات قيمتها 29 مليار دولار للإغاثة من الكوارث بعدما اجتاحت أعاصير جزيرة بويرتوريكو الأميركية وولايتي تكساس وفلوريدا
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LBCI News Lebanon
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