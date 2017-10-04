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04 تشرين الأول 2017 - 03:33
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الوكالة الأردنية الرسمية : انفجار دراجة نارية أمام الملحقية العسكرية الأردنية في باريس

الوكالة الأردنية الرسمية : انفجار دراجة نارية أمام الملحقية العسكرية الأردنية في باريس Lebanon, news ,lbci ,أخبار انفجار,الرسمية,الأردنية,الوكالة,
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الوكالة الأردنية الرسمية : انفجار دراجة نارية أمام الملحقية العسكرية الأردنية في باريس
 
 
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