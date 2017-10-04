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04 تشرين الأول 2017 - 03:37
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بالصورة - اشغال على الطريق الممتد من تقاطع الدخولية برج حمود باتجاه جسر الفيات يتسبب بازدحام مروري في المحلة

بالصورة - اشغال على الطريق الممتد من تقاطع الدخولية برج حمود باتجاه جسر الفيات يتسبب بازدحام مروري في المحلة Lebanon, news ,lbci ,أخبار الطريق,اشغال,بالصورة,
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بالصورة - اشغال على الطريق الممتد من تقاطع الدخولية برج حمود باتجاه جسر الفيات يتسبب بازدحام مروري في المحلة
 
 
 
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