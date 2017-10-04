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04 تشرين الأول 2017 - 04:23
04/10/2017 04:23:48
رويترز نقلا عن مسؤول: السفارة الأردنية في باريس لا تعتقد أن انفجار الدراجة النارية كان يستهدف الأردن
رويترز نقلا عن مسؤول: السفارة الأردنية في باريس لا تعتقد أن انفجار الدراجة النارية كان يستهدف الأردن
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