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04 تشرين الأول 2017 - 04:23
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رويترز نقلا عن مسؤول: السفارة الأردنية في باريس لا تعتقد أن انفجار الدراجة النارية كان يستهدف الأردن

رويترز نقلا عن مسؤول: السفارة الأردنية في باريس لا تعتقد أن انفجار الدراجة النارية كان يستهدف الأردن Lebanon, news ,lbci ,أخبار السفارة,مسؤول,نقلا,رويترز,
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رويترز نقلا عن مسؤول: السفارة الأردنية في باريس لا تعتقد أن انفجار الدراجة النارية كان يستهدف الأردن
 
 
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