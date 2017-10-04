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04 تشرين الأول 2017 - 05:11
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رئيس الاتحاد العمالي العام: ندعو الحكومة الى مكافحة الفساد والمبادرة الى العودة فوراً عن ربط السلسلة بقانون الضرائب

رئيس الاتحاد العمالي العام: ندعو الحكومة الى مكافحة الفساد والمبادرة الى العودة فوراً عن ربط السلسلة بقانون الضرائب Lebanon, news ,lbci ,أخبار ندعو,العام,العمالي,الاتحاد,رئيس,
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رئيس الاتحاد العمالي العام: ندعو الحكومة الى مكافحة الفساد والمبادرة الى العودة فوراً عن ربط السلسلة بقانون الضرائب
 
 
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