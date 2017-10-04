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04 تشرين الأول 2017 - 05:13
04/10/2017 05:13:06
الوزير حسن خليل عبر "تويتر": ندعو لتجديد حياتنا السياسية عبر إجراء الانتخابات مهما كلف الأمر مع بطاقة ممغنطة أو بدونها فالثابت الوحيد عدم مجرد التفكير بأي تمديد
الوزير حسن خليل عبر "تويتر": ندعو لتجديد حياتنا السياسية عبر إجراء الانتخابات مهما كلف الأمر مع بطاقة ممغنطة أو بدونها فالثابت الوحيد عدم مجرد التفكير بأي تمديد
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