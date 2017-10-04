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04 تشرين الأول 2017 - 05:18
04/10/2017 05:18:15
الأسمر: سندعو للنزول الى الشارع وسنعلن الاضراب المفتوح في حال لمسنا أي شائبة في معالجة أزمة السلسلة والضرائب
الأسمر: سندعو للنزول الى الشارع وسنعلن الاضراب المفتوح في حال لمسنا أي شائبة في معالجة أزمة السلسلة والضرائب
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LBCI News Lebanon
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