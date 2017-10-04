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04 تشرين الأول 2017 - 05:33
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بري يدعو الى جلسة نيابية عامة قبل ظهر الاثنين المقبل لدرس واقرار مشاريع القوانين المدرجة على جدول اعمال الجلسة والمحالة من الحكومة

بري يدعو الى جلسة نيابية عامة قبل ظهر الاثنين المقبل لدرس واقرار مشاريع القوانين المدرجة على جدول اعمال الجلسة والمحالة من الحكومة Lebanon, news ,lbci ,أخبار نيابية,جلسة,يدعو,
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بري يدعو الى جلسة نيابية عامة قبل ظهر الاثنين المقبل لدرس واقرار مشاريع القوانين المدرجة على جدول اعمال الجلسة والمحالة من الحكومة
 
 
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