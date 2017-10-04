آخر الأخبار
04 تشرين الأول 2017 - 05:33
04/10/2017 05:33:53
بري يدعو الى جلسة نيابية عامة قبل ظهر الاثنين المقبل لدرس واقرار مشاريع القوانين المدرجة على جدول اعمال الجلسة والمحالة من الحكومة
بري يدعو الى جلسة نيابية عامة قبل ظهر الاثنين المقبل لدرس واقرار مشاريع القوانين المدرجة على جدول اعمال الجلسة والمحالة من الحكومة
Lebanon, news ,lbci ,أخبار نيابية,جلسة,يدعو,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً