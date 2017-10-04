آخر الأخبار
04 تشرين الأول 2017 - 06:12
Back

المطارنة الموارنة : نطالب الدولة بدفع فرق الزيادات المترتّبة على الرواتب والأجور تجنّبًا لرفع الأقساط وإرهاق الأهل فوق معاناتهم الاقتصادية

المطارنة الموارنة : نطالب الدولة بدفع فرق الزيادات المترتّبة على الرواتب والأجور تجنّبًا لرفع الأقساط وإرهاق الأهل فوق معاناتهم الاقتصادية Lebanon, news ,lbci ,أخبار الدولة,نطالب,الموارنة,المطارنة,
episodes
المطارنة الموارنة : نطالب الدولة بدفع فرق الزيادات المترتّبة على الرواتب والأجور تجنّبًا لرفع الأقساط وإرهاق الأهل فوق معاناتهم الاقتصادية
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

إقرأ أيضاً