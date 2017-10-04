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04 تشرين الأول 2017 - 06:15
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المطارنة الموارنة : نناشد السلطات أن تبذل كل جهدها في سبيل تسريع عودة النازحين السوريين الى بلادهم الذي هو حق طبيعي لهم ويخفف العبء عن لبنان واللبنانيين

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المطارنة الموارنة : نناشد السلطات أن تبذل كل جهدها في سبيل تسريع عودة النازحين السوريين الى بلادهم الذي هو حق طبيعي لهم ويخفف العبء عن لبنان واللبنانيين
 
 
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