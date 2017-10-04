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04 تشرين الأول 2017 - 06:59
04/10/2017 06:59:25
وزير العدل يلتقي في هذه الأثناء رئيس مجلس القضاء الأعلى ويتسلم منه التشكيلات القضائية للإطلاع عليها
وزير العدل يلتقي في هذه الأثناء رئيس مجلس القضاء الأعلى ويتسلم منه التشكيلات القضائية للإطلاع عليها
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LBCI News Lebanon
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