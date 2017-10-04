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04 تشرين الأول 2017 - 06:59
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وزير العدل يلتقي في هذه الأثناء رئيس مجلس القضاء الأعلى ويتسلم منه التشكيلات القضائية للإطلاع عليها

وزير العدل يلتقي في هذه الأثناء رئيس مجلس القضاء الأعلى ويتسلم منه التشكيلات القضائية للإطلاع عليها Lebanon, news ,lbci ,أخبار يلتقي,العدل,وزير,
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وزير العدل يلتقي في هذه الأثناء رئيس مجلس القضاء الأعلى ويتسلم منه التشكيلات القضائية للإطلاع عليها
 
 
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