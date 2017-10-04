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04 تشرين الأول 2017 - 07:11
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النواب نقلا عن بري: رئيس مجلس النواب أشاد بمواقف رئيس الجمهورية في نيويورك وباريس لجهة تأكيده مصلحة لبنان وفي مجلس الوزراء بتصويبه المسار المالي بما يتعلق بالمشاريع المالية التي حولتها الحكومة

النواب نقلا عن بري: رئيس مجلس النواب أشاد بمواقف رئيس الجمهورية في نيويورك وباريس لجهة تأكيده مصلحة لبنان وفي مجلس الوزراء بتصويبه المسار المالي بما يتعلق بالمشاريع المالية التي حولتها الحكومة Lebanon, news ,lbci ,أخبار رئيس,نقلا,النواب,
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النواب نقلا عن بري: رئيس مجلس النواب أشاد بمواقف رئيس الجمهورية في نيويورك وباريس لجهة تأكيده مصلحة لبنان وفي مجلس الوزراء بتصويبه المسار المالي بما يتعلق بالمشاريع المالية التي حولتها الحكومة
 
 
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