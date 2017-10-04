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04 تشرين الأول 2017 - 07:11
04/10/2017 07:11:20
النواب نقلا عن بري: رئيس مجلس النواب أشاد بمواقف رئيس الجمهورية في نيويورك وباريس لجهة تأكيده مصلحة لبنان وفي مجلس الوزراء بتصويبه المسار المالي بما يتعلق بالمشاريع المالية التي حولتها الحكومة
النواب نقلا عن بري: رئيس مجلس النواب أشاد بمواقف رئيس الجمهورية في نيويورك وباريس لجهة تأكيده مصلحة لبنان وفي مجلس الوزراء بتصويبه المسار المالي بما يتعلق بالمشاريع المالية التي حولتها الحكومة
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LBCI News Lebanon
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