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04 تشرين الأول 2017 - 07:47
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بوتين: موسكو لا تتدخل في مسألة كردستان العراق وتصرفات روسيا تهدف إلى عدم اشتعال الموقف

بوتين: موسكو لا تتدخل في مسألة كردستان العراق وتصرفات روسيا تهدف إلى عدم اشتعال الموقف Lebanon, news ,lbci ,أخبار تتدخل,موسكو,بوتين,
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بوتين: موسكو لا تتدخل في مسألة كردستان العراق وتصرفات روسيا تهدف إلى عدم اشتعال الموقف
 
 
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