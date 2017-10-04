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04 تشرين الأول 2017 - 08:07
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وسائل اعلام تركية: الحكم المؤبد لـ 34 شخصا في تركيا في قضية مخطط اغتيال اردوغان

وسائل اعلام تركية: الحكم المؤبد لـ 34 شخصا في تركيا في قضية مخطط اغتيال اردوغان Lebanon, news ,lbci ,أخبار المؤبد,الحكم,تركية,اعلام,وسائل,
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وسائل اعلام تركية: الحكم المؤبد لـ 34 شخصا في تركيا في قضية مخطط اغتيال اردوغان
 
 
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