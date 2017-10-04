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04 تشرين الأول 2017 - 08:17
04/10/2017 08:17:22
روحاني: طهران وأنقرة تسعيان للأمن والاستقرار في المنطقة وتعارضان استفتاء أكراد العراق
روحاني: طهران وأنقرة تسعيان للأمن والاستقرار في المنطقة وتعارضان استفتاء أكراد العراق
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LBCI News Lebanon
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