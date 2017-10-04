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04 تشرين الأول 2017 - 08:29
04/10/2017 08:29:31
كنعان من عين التينة: التقرير النهائي للجنة المال لمشروع موازنة ٢٠١٧ اصبح في عهدة مجلس النواب وبحثنا في جلسة الاثنين وكل الامور المتصلة باقرار الموازنة
كنعان من عين التينة: التقرير النهائي للجنة المال لمشروع موازنة ٢٠١٧ اصبح في عهدة مجلس النواب وبحثنا في جلسة الاثنين وكل الامور المتصلة باقرار الموازنة
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LBCI News Lebanon
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