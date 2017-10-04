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04 تشرين الأول 2017 - 08:48
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الرئيس عون: لا يمكن ان تبقى الأمور سائرة باتجاه التعصب والتطرف من هنا كانت مبادرتنا لجعل لبنان مركزاً لحوار الحضارات والأديان والأعراق

الرئيس عون: لا يمكن ان تبقى الأمور سائرة باتجاه التعصب والتطرف من هنا كانت مبادرتنا لجعل لبنان مركزاً لحوار الحضارات والأديان والأعراق Lebanon, news ,lbci ,أخبار يمكن,الرئيس,
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الرئيس عون: لا يمكن ان تبقى الأمور سائرة باتجاه التعصب والتطرف من هنا كانت مبادرتنا لجعل لبنان مركزاً لحوار الحضارات والأديان والأعراق
 
 
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