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04 تشرين الأول 2017 - 09:09
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نقيب المعلمين في المدارس الخاصة: لن تنجح كل المحاولات لزعزعة ثقة المعلمين بنقابتهم وسنحاسب كل مدرسة ترفض تطبيق قانون السلسلة وندعو كل معلم قد يتضرر من إدارة مدرسته من مراجعة النقابة

نقيب المعلمين في المدارس الخاصة: لن تنجح كل المحاولات لزعزعة ثقة المعلمين بنقابتهم وسنحاسب كل مدرسة ترفض تطبيق قانون السلسلة وندعو كل معلم قد يتضرر من إدارة مدرسته من مراجعة النقابة Lebanon, news ,lbci ,أخبار الخاصة,المدارس,المعلمين,نقيب,
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نقيب المعلمين في المدارس الخاصة: لن تنجح كل المحاولات لزعزعة ثقة المعلمين بنقابتهم وسنحاسب كل مدرسة ترفض تطبيق قانون السلسلة وندعو كل معلم قد يتضرر من إدارة مدرسته من مراجعة النقابة
 
 
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