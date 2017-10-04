نقيب المعلمين في المدارس الخاصة: لن تنجح كل المحاولات لزعزعة ثقة المعلمين بنقابتهم وسنحاسب كل مدرسة ترفض تطبيق قانون السلسلة وندعو كل معلم قد يتضرر من إدارة مدرسته من مراجعة النقابة