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04 تشرين الأول 2017 - 09:09
04/10/2017 09:09:18
نقيب المعلمين في المدارس الخاصة: لن تنجح كل المحاولات لزعزعة ثقة المعلمين بنقابتهم وسنحاسب كل مدرسة ترفض تطبيق قانون السلسلة وندعو كل معلم قد يتضرر من إدارة مدرسته من مراجعة النقابة
نقيب المعلمين في المدارس الخاصة: لن تنجح كل المحاولات لزعزعة ثقة المعلمين بنقابتهم وسنحاسب كل مدرسة ترفض تطبيق قانون السلسلة وندعو كل معلم قد يتضرر من إدارة مدرسته من مراجعة النقابة
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LBCI News Lebanon
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