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04 تشرين الأول 2017 - 09:52
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الراعي من بعبدا: لبنان يجب أن يكون محيدا عن كل المواضيع الاقليمية والدولية والرئيس عون أكد أن الانتخابات النيابية المقبلة سوف تحصل في موعدها

الراعي من بعبدا: لبنان يجب أن يكون محيدا عن كل المواضيع الاقليمية والدولية والرئيس عون أكد أن الانتخابات النيابية المقبلة سوف تحصل في موعدها Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان,بعبدا,الراعي,
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الراعي من بعبدا: لبنان يجب أن يكون محيدا عن كل المواضيع الاقليمية والدولية والرئيس عون أكد أن الانتخابات النيابية المقبلة سوف تحصل في موعدها
 
 
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