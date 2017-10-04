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04 تشرين الأول 2017 - 09:53
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الراعي: أثنيت على طرح الرئيس عون في الأمم المتحدة بجعل لبنان مركزاً للحوار بين الأديان والثقافات وايضا على موقفه من عودة النازحين

الراعي: أثنيت على طرح الرئيس عون في الأمم المتحدة بجعل لبنان مركزاً للحوار بين الأديان والثقافات وايضا على موقفه من عودة النازحين Lebanon, news ,lbci ,أخبار الرئيس,أثنيت,الراعي,
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الراعي: أثنيت على طرح الرئيس عون في الأمم المتحدة بجعل لبنان مركزاً للحوار بين الأديان والثقافات وايضا على موقفه من عودة النازحين
 
 
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