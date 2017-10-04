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04 تشرين الأول 2017 - 09:53
04/10/2017 09:53:32
الراعي: أثنيت على طرح الرئيس عون في الأمم المتحدة بجعل لبنان مركزاً للحوار بين الأديان والثقافات وايضا على موقفه من عودة النازحين
الراعي: أثنيت على طرح الرئيس عون في الأمم المتحدة بجعل لبنان مركزاً للحوار بين الأديان والثقافات وايضا على موقفه من عودة النازحين
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LBCI News Lebanon
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