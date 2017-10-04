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04 تشرين الأول 2017 - 10:03
04/10/2017 10:03:55
الطبقة السياسية الحاكمة عم تحل كل الامور بالبلد بالتسويات واتفقوا على أن يتفقوا فهل التسويات بتعني انو البلد ماشي؟ شاركونا آرائكم على هاشتاغ بلد_التسويات
الطبقة السياسية الحاكمة عم تحل كل الامور بالبلد بالتسويات واتفقوا على أن يتفقوا فهل التسويات بتعني انو البلد ماشي؟ شاركونا آرائكم على هاشتاغ بلد_التسويات
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LBCI News Lebanon
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