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04 تشرين الأول 2017 - 11:24
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مريض في مستشفى القلب الأقدس - الحازمية بحاجة ماسة إلى دم من فئة O+ للتبرع: 70578262

مريض في مستشفى القلب الأقدس - الحازمية بحاجة ماسة إلى دم من فئة O+ للتبرع: 70578262 Lebanon, news ,lbci ,أخبار الأقدس,القلب,مستشفى,مريض,
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مريض في مستشفى القلب الأقدس - الحازمية بحاجة ماسة إلى دم من فئة O+ للتبرع: 70578262
 
 
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