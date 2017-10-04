آخر الأخبار
04 تشرين الأول 2017 - 12:38
04/10/2017 12:38:32
"أمير المال" يبرهن مرة جديدة عدم نيته دفع الحقوق لموظفي "باك" وللدائنين...كل التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل
"أمير المال" يبرهن مرة جديدة عدم نيته دفع الحقوق لموظفي "باك" وللدائنين...كل التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل
Lebanon, news ,lbci ,أخبار يبرهن,quot,المال,أمير,quot,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً