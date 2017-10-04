آخر الأخبار
04 تشرين الأول 2017 - 13:19
04/10/2017 13:19:33
خامنئي: تصويت كردستان العراق على الانفصال عمل من أعمال الخيانة تجاه المنطقة بأسرها ويجب أن تتخذ طهران وأنقرة الإجراءات الضرورية ضد انفصال كردستان
خامنئي: تصويت كردستان العراق على الانفصال عمل من أعمال الخيانة تجاه المنطقة بأسرها ويجب أن تتخذ طهران وأنقرة الإجراءات الضرورية ضد انفصال كردستان
Lebanon, news ,lbci ,أخبار العراق,كردستان,تصويت,خامنئي,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً