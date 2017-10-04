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04 تشرين الأول 2017 - 15:22
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الحريري: هناك ماكينة تحاول أن تظهر "تيار المستقبل" وكأنه يتخلى عن حقوق بيروت وهذه المحاولة معروف من يقودها وسنبين كل شيء للناس في الوقت المناسب

الحريري: هناك ماكينة تحاول أن تظهر "تيار المستقبل" وكأنه يتخلى عن حقوق بيروت وهذه المحاولة معروف من يقودها وسنبين كل شيء للناس في الوقت المناسب Lebanon, news ,lbci ,أخبار تحاول,ماكينة,هناك,الحريري,
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الحريري: هناك ماكينة تحاول أن تظهر &quot;تيار المستقبل&quot; وكأنه يتخلى عن حقوق بيروت وهذه المحاولة معروف من يقودها وسنبين كل شيء للناس في الوقت المناسب
 
 
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