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04 تشرين الأول 2017 - 15:22
04/10/2017 15:22:16
الحريري: هناك ماكينة تحاول أن تظهر "تيار المستقبل" وكأنه يتخلى عن حقوق بيروت وهذه المحاولة معروف من يقودها وسنبين كل شيء للناس في الوقت المناسب
الحريري: هناك ماكينة تحاول أن تظهر "تيار المستقبل" وكأنه يتخلى عن حقوق بيروت وهذه المحاولة معروف من يقودها وسنبين كل شيء للناس في الوقت المناسب
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LBCI News Lebanon
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