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04 تشرين الأول 2017 - 15:48
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سامي الجميل عن زيارته السعودية: لا شيء اسمه استدعاء ونحن دعينا كما نُدعى الى كل العواصم وسنزور موسكو قريبا فهل الامر منسّق مع الملك السعودي؟

سامي الجميل عن زيارته السعودية: لا شيء اسمه استدعاء ونحن دعينا كما نُدعى الى كل العواصم وسنزور موسكو قريبا فهل الامر منسّق مع الملك السعودي؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار السعودية,زيارته,الجميل,سامي,
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سامي الجميل عن زيارته السعودية: لا شيء اسمه استدعاء ونحن دعينا كما نُدعى الى كل العواصم وسنزور موسكو قريبا فهل الامر منسّق مع الملك السعودي؟
 
 
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