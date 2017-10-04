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04 تشرين الأول 2017 - 15:48
04/10/2017 15:48:43
سامي الجميل عن زيارته السعودية: لا شيء اسمه استدعاء ونحن دعينا كما نُدعى الى كل العواصم وسنزور موسكو قريبا فهل الامر منسّق مع الملك السعودي؟
سامي الجميل عن زيارته السعودية: لا شيء اسمه استدعاء ونحن دعينا كما نُدعى الى كل العواصم وسنزور موسكو قريبا فهل الامر منسّق مع الملك السعودي؟
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LBCI News Lebanon
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