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04 تشرين الأول 2017 - 17:44
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رويترز: مقتل عدد من الجنود الأميركيين والنيجريين في كمين نصبه مجهولون قرب حدود مالي

رويترز: مقتل عدد من الجنود الأميركيين والنيجريين في كمين نصبه مجهولون قرب حدود مالي Lebanon, news ,lbci ,أخبار الجنود,مقتل,رويترز,
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رويترز: مقتل عدد من الجنود الأميركيين والنيجريين في كمين نصبه مجهولون قرب حدود مالي
 
 
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