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05 تشرين الأول 2017 - 01:50
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الدفاع الروسية: سلاح الجو الروسي يقضي على 49 مسلحا بينهم 7 من قادة جبهة النصرة

الدفاع الروسية: سلاح الجو الروسي يقضي على 49 مسلحا بينهم 7 من قادة جبهة النصرة Lebanon, news ,lbci ,أخبار الروسي,الجو,سلاح,الروسية,الدفاع,
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الدفاع الروسية: سلاح الجو الروسي يقضي على 49 مسلحا بينهم 7 من قادة جبهة النصرة
 
 
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