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05 تشرين الأول 2017 - 03:29
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التحكم المروري: تصادم بين 4 مركبات على الطريق الممتد من جسر خلدة باتجاه انفاق المطار وحركة المرور خانقة في المحلة

التحكم المروري: تصادم بين 4 مركبات على الطريق الممتد من جسر خلدة باتجاه انفاق المطار وحركة المرور خانقة في المحلة Lebanon, news ,lbci ,أخبار تصادم,المروري,التحكم,
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التحكم المروري: تصادم بين 4 مركبات على الطريق الممتد من جسر خلدة باتجاه انفاق المطار وحركة المرور خانقة في المحلة
 
 
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