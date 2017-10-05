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05 تشرين الأول 2017 - 03:42
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قوة من استخبارات الجيش أوقفت في عرسال المسؤول في داعش محمد توفيق الحجيري الذي شارك بخطف وقتل عسكريين ومدنيين

قوة من استخبارات الجيش أوقفت في عرسال المسؤول في داعش محمد توفيق الحجيري الذي شارك بخطف وقتل عسكريين ومدنيين Lebanon, news ,lbci ,أخبار أوقفت,الجيش,استخبارات,
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قوة من استخبارات الجيش أوقفت في عرسال المسؤول في داعش محمد توفيق الحجيري الذي شارك بخطف وقتل عسكريين ومدنيين
 
 
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