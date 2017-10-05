آخر الأخبار
05 تشرين الأول 2017 - 03:42
05/10/2017 03:42:15
قوة من استخبارات الجيش أوقفت في عرسال المسؤول في داعش محمد توفيق الحجيري الذي شارك بخطف وقتل عسكريين ومدنيين
قوة من استخبارات الجيش أوقفت في عرسال المسؤول في داعش محمد توفيق الحجيري الذي شارك بخطف وقتل عسكريين ومدنيين
Lebanon, news ,lbci ,أخبار أوقفت,الجيش,استخبارات,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً