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05 تشرين الأول 2017 - 04:14
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إردوغان: سيتم اتخاذ إجراءات بشأن مدينة كركوك العراقية ولا شرعية للأكراد هناك

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إردوغان: سيتم اتخاذ إجراءات بشأن مدينة كركوك العراقية ولا شرعية للأكراد هناك
 
 
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