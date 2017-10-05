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05 تشرين الأول 2017 - 04:15
05/10/2017 04:15:52
إردوغان يعلن أنه شكل آلية ثلاثية مع إيران والعراق ستحدد إن كان سيتم وقف إمدادات النفط من شمال العراق
إردوغان يعلن أنه شكل آلية ثلاثية مع إيران والعراق ستحدد إن كان سيتم وقف إمدادات النفط من شمال العراق
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LBCI News Lebanon
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