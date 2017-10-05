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05 تشرين الأول 2017 - 04:15
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إردوغان يعلن أنه شكل آلية ثلاثية مع إيران والعراق ستحدد إن كان سيتم وقف إمدادات النفط من شمال العراق

إردوغان يعلن أنه شكل آلية ثلاثية مع إيران والعراق ستحدد إن كان سيتم وقف إمدادات النفط من شمال العراق Lebanon, news ,lbci ,أخبار آلية,يعلن,إردوغان,
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إردوغان يعلن أنه شكل آلية ثلاثية مع إيران والعراق ستحدد إن كان سيتم وقف إمدادات النفط من شمال العراق
 
 
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