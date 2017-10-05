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05 تشرين الأول 2017 - 04:51
05/10/2017 04:51:52
العبادي: استفتاء الأكراد غير مشروع ونريد الحفاظ على سيادة العراق في إطار الدستور
العبادي: استفتاء الأكراد غير مشروع ونريد الحفاظ على سيادة العراق في إطار الدستور
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LBCI News Lebanon
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