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05 تشرين الأول 2017 - 04:59
05/10/2017 04:59:28
العبادي يدعو السلطات الكردية والبشمركة للعمل مع القوات الاتحادية لضمان أمن المناطق التي يستردها العراق من داعش ويؤكد انه لا يريد المواجهة مع القوات الكردية
العبادي يدعو السلطات الكردية والبشمركة للعمل مع القوات الاتحادية لضمان أمن المناطق التي يستردها العراق من داعش ويؤكد انه لا يريد المواجهة مع القوات الكردية
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LBCI News Lebanon
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