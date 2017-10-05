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05 تشرين الأول 2017 - 04:59
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العبادي يدعو السلطات الكردية والبشمركة للعمل مع القوات الاتحادية لضمان أمن المناطق التي يستردها العراق من داعش ويؤكد انه لا يريد المواجهة مع القوات الكردية

العبادي يدعو السلطات الكردية والبشمركة للعمل مع القوات الاتحادية لضمان أمن المناطق التي يستردها العراق من داعش ويؤكد انه لا يريد المواجهة مع القوات الكردية Lebanon, news ,lbci ,أخبار والبشمركة,الكردية,السلطات,يدعو,العبادي,
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العبادي يدعو السلطات الكردية والبشمركة للعمل مع القوات الاتحادية لضمان أمن المناطق التي يستردها العراق من داعش ويؤكد انه لا يريد المواجهة مع القوات الكردية
 
 
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