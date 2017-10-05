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05 تشرين الأول 2017 - 05:08
05/10/2017 05:08:57
الرئيس عون لوفد الهيئات الإقتصادية: لا عودة عن إجراءات ضبط الواردات والنفقات ومكافحة الفساد والدولة في صدد إعداد خطة إقتصادية تعطي قطاعات الإنتاج دوراً مهمّاً
الرئيس عون لوفد الهيئات الإقتصادية: لا عودة عن إجراءات ضبط الواردات والنفقات ومكافحة الفساد والدولة في صدد إعداد خطة إقتصادية تعطي قطاعات الإنتاج دوراً مهمّاً
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